В Кольском заливе Баренцева моря создадут четыре искусственных острова для морских сооружений.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

На этих участках по проекту «Новатэка» будут строить морские комплексы для сжиженного природного газа и газового конденсата.

«Искусственные земельные участки будут создаваться за счёт собственных средств ООО “Кольская верфь” (дочерняя компания “Новатэка” – Republic). Объем капитальных вложений составит более 25 млрд рублей», – сказано в распоряжении Медведева.

Также в Кольском заливе построят верфь для техники, которую используют при освоении морских месторождений.

ТАСС уточняет, что строительство верфи начнут до конца 2017 года, в следующем году будут заложены плавучие заводы сжиженного природного газа.