Мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе сноса домов через центры госуслуг и проект «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэрии.

За снос, по данным властей, высказались жители 4079 домов, против – 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали собственники и наниматели 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования).

Голосование в «Активном гражданине» и центрах госуслуг шло с 15 мая по 15 июня. На общих собраниях жители пятиэтажек смогут голосовать по программе сноса до 15 июля.

Ранее РБК сообщало, что по данным на последний день голосования против сноса выступили жители 466 домов.

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Как отмечает «Медуза», на карте, подготовленной столичными властями, указано 4543 дома, до этого их было 4546.