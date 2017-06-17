Региональные корреспонденты «Первого канала» еженедельно отправляют в Кремль отчеты о наиболее обсуждаемых местных темах. Об этом «Дождю» рассказали бывший и нынешний сотрудники телеканала.

Эти отчеты, по словам собеседников «Дождя», называются «рейтингом народных тем». Их отправляют начальнику корреспондентской сети «Первого канала» Тимуру Твалтвадзе не позднее вторника или среды каждой недели.

В «народных темах», утверждают источники «Дождя», нет цензуры: «Если всем в городе на этой неделе кажется, что “Путин дурак, а власти озверели”, то так и пишешь».

Собеседники «Дождя» уточнили, что «народные темы» – это не список местных новостей: корреспонденты «описывают панику от роста цен; существенным считается упомянуть, что в городе обсуждают скорое наступление апокалипсиса».

«Пишем про засилье порошкового кваса или нехватку арбузных рынков, про бабье лето и митинги, про перестановки во власти и громкие убийства», – рассказал один из источников.

До осени прошлого года Твалтвадзе говорил, что отчеты «ложатся на стол Вячеславу Володину», смотрит ли их Сергей Кириенко, сменивший Володина на посту первого замглавы Администрации президента, источники «Дождя» не знают.

Источник «Дождя» в окружении Володина утверждает, что тому никогда не приходили такие отчеты. «Первый канал» пока не ответил на запрос «Дождя».