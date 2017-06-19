В 1962 году в США состоялся странный судебный процесс. Правительство выступило с иском против золотой статуи петуха – талисмана одного из казино Невады. Оно решило, что скульптура – опасный пример и угроза для валютной системы, основанной на золотом стандарте. Петуха арестовали и собирались уничтожить. История, иллюстрирующая сложную историю оборота золота в США, описана в книге «One Nation under Gold», фрагмент которой опубликовал Quartz.

С чего все началось?

Свободный оборот золота в США запретили в 1933 году. Это сделал Франклин Рузвельт в рамках борьбы с Великой депрессией. В США тогда действовал золотой стандарт – бумажные доллары, находящиеся в обращении, государство должно было обеспечивать золотым запасом по меньшей мере на 40%. Система подразумевала, что бумагу при желании можно свободно обменять на металл.

Для правительства, остро нуждавшегося в деньгах, особый статус золота стал помехой – он мешал проводить денежную эмиссию. В 1933 году право на обязательный обмен долларов отменили (в соответствии с Бреттон-Вудской международной валютной системой его сохранили только для расчетов с другими странами). Одновременно доллар девальвировали по отношению к золоту – официальная цена унции металла поднялась с $20 до $35. Это автоматически повысило стоимость золотого запаса почти на 70%, позволив напечатать еще больше денег.

Частное владение золотом (слитками, монетами) запретили. Сначала президентским указом, затем специальным законом. Людей обязали сдать его государству по фиксированной цене. По сути, все золото в стране было национализировано.