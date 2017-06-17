Бывшему главе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александру Шпрыгину отказали в доступе на матчи Кубка конфедераций. Об этом Шпрыгин сообщил в твиттере.

https://twitter.com/Shprygin/status/876051089853952000

Шпрыгин сказал Reuters, что сначала ему выдали паспорт болельщика, а затем, «спустя два часа» аннулировали его.

Как уточняет «Р-Спорт», паспорт болельщика (FAN ID) – основной инструмент идентификации болельщиков. Эта система призвана в том числе обеспечивать безопасность турниров и быстрый проход на стадионы.

Первый матч Кубка конфедераций начался в Санкт-Петербурге в 18:00 мск. В нем играют сборные России и Новой Зеландии.

Летом 2016 года Шпрыгина и группу российских болельщиков выдворили из Франции во время чемпионата Европы по футболу из-за беспорядков. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что союз больше не будет поддерживать ВОБ. Позднее, напоминает «Р-Спорт», Шпрыгин сообщил об уходе «в отпуск» всех сотрудников ВОБ.