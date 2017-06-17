Москва объявила международный конкурс на разработку пилотных проектов новых кварталов после реализации программы сноса домов в столице. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в твиттере.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/876090816044859392

По его словам, власти города должны создать в новых кварталах «качественную и привлекательную городскую среду».

Мэр добавил, что уже пригласил поучаствовать в конкурсе архитектурные бюро «Фостер и партнеры» (проектировщики моста Тысячелетия в Лондоне) и «Херцог и де Мёрон» (футбольный стадион «Альянц Арена» в Мюнхене).

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Ранее 17 июня московская мэрия подвела итоги голосования по сносу пятиэтажек. Согласно информации властей, за снос высказались жители 4079 домов, против – 276, еще в 184 домах мнения разделились. Всего в голосовании поучаствовали собственники и наниматели 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования).

14 июня Госдума в третьем чтении приняла проект закона о программе сноса домов в столице