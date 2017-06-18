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В конце минувшей недели Amazon объявил о намерении купить за $13,7 млрд Whole Foods – розничную сеть, известную широким выбором органических продуктов. В масштабах отрасли это, казалось бы, не такое большое событие (если не считать внушительной суммы сделки): Amazon сейчас контролирует лишь 0,2% американского рынка розничной продажи продуктов питания, Whole Foods – 1,2%, пишет Economist. Сложение этих долей никак не может повлечь за собой образования нового гиганта. И все же готовящаяся сделка не только привела к падению акций других розничных сетей, но и породила массу спекуляций о том, какое будущее ждет теперь всю систему продажи и доставки товаров.

Дело в том, что Amazon – не просто гигантский онлайн-магазин. Компания, в полном соответствии с видением ее основателя Джеффа Безоса, на полпути к тому, чтобы стать «магазином всего» для целого мира. С капитализацией, приближающейся к $500 млрд и огромными возможностями сбора и обработки данных, она способна на такие шаги и инновации, которые никто не мог себе представить еще несколько лет назад. Изучив первые комментарии, появившиеся после объявления о сделке, мы собрали пять самых интересных наблюдений.

1. Одна из недавних обложек журнала Economist гласила: «Данные – самый ценный ресурс в мире». Подключенные к интернету люди и устройства (от турбин электростанций и самолетов до смартфонов и холодильников) генерируют невероятный объем данных. Их существенная часть собирается у IT-гигантов: Google, Amazon, Apple, Microsoft, Uber, Netflix и др. Постоянно совершенствуя методы обработки информации, компании создают все более умные сервисы, снижая при этом издержки и влияя на традиционные отрасли – часто, разрушая их подчистую. Купив Whole Foods с ее 450 магазинами в США, Канаде и Великобритании, Amazon сможет существенно лучше понимать поведение покупателей, их привычки. А что будет дальше с данными, загруженными в гигантский искусственный интеллект компании, мы пока можем только догадываться.