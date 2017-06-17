Апелляция по делу арестованного 12 июня в Москве после антикоррупционной акции Ореста Черчесова проходила в Мосгорсуде без обвиняемого, он в это время находился в «комнате пыток», рассказал «ОВД-Инфо» правозащитник Эдуард Рудык.

Черчесова ранее арестовали на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции), и 17 июня Мосгорсуд рассматривал его апелляцию по этому делу. По словам Рудыка, Черчесова при этом на заседании не было: сотрудники ОВД «Рязанский», где находился задержанный, под расписку забрали его из спецприемника и доставили в суд, продержав в «конвойном помещении, ничего не объясняя», а затем отвезли назад в отделение.

Рудык уточнил, что описанное Черчесовым помещение «похоже» на используемую для пыток комнату Мосгорсуда, о которой ранее сообщала «Медиазона».

По мнению защитника, полицейские таким образом «мстили» Черчесову. 12 июня он единственный из всех задержанных остался в ОВД «Рязанский» на ночь, так как отказался подписывать протокол и настаивал на незаконности своего задержания. Более того, Черчесов жаловался на избиения при задержании.

Заметка дополняется.