Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предложили западным странам разработать «механизм наблюдения» за Катаром. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, передает The Guardian.

«Это вопрос изменения поведения. Если мы получим четкие стратегические сигналы, что Катар собирается измениться и прекратить финансирование исламских боевиков, то появится основа для дискуссии, но нам понадобится система мониторинга» – сказал он.

Как добавил Гаргаш, ОАЭ «не доверяет» Катару, и для возврата доверия Западу следует поучаствовать в мониторинге.

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Ранее The Wall Street Journal писала, что арабские страны разрабатывают список требований для восстановления дипломатических и экономических отношений с Катаром. Государства, среди прочего, хотят гарантий прекращения Катаром финансирования террористических группировок, а также настаивают на сокращении вещания катарского телеканала Al Jazeera.

До этого контакты с Катаром прекратили несколько арабских стран, включая ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию и Ливию.

В Катаре, по данным Financial Times, признали выплату $1 млрд террористическим группировкам, пояснив, что деньги были нужны для выкупа попавших в Ираке к боевикам в заложники членов королевской семьи.