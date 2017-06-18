Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «проявлением фашизма» блокировку аккаунтов последователей предыдущего главы государства Уго Чавеса, поддерживающих его преемника. Об этом пишет Reuters.
«Сегодня [17 июня] венесуэльский Twitter отключил тысячи аккаунтов людей только за то, что они – сторонники чавизма», – заявил президент.
Он также потребовал обнародовать фотографию управляющего отделением Twitter в Венесуэле. При этом, как уточняет агентство, точных данных о наличии в стране офиса компании нет.
Венесуэльский лидер, тем не менее, призвал сторонников не прекращать пользоваться твиттером, подчеркнув, что «битва в социальных сетях очень важна».
По словам министра информации страны Эрнесто Вильегаса, всего Twitter заблокировал 180 аккаунтов.
С апреля нынешнего года в Венесуэле проходят массовые антиправительственные акции на фоне экономического кризиса в стране. Участники демонстраций требуют ухода Мадуро в отставку и проведения новых выборов. В результате этих столкновений погибли как минимум 60 человек.
В июне Мадуро анонсировал референдум по новому проекту Конституции Венесуэлы
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