Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «проявлением фашизма» блокировку аккаунтов последователей предыдущего главы государства Уго Чавеса, поддерживающих его преемника. Об этом пишет Reuters.

«Сегодня [17 июня] венесуэльский Twitter отключил тысячи аккаунтов людей только за то, что они – сторонники чавизма», – заявил президент.

Он также потребовал обнародовать фотографию управляющего отделением Twitter в Венесуэле. При этом, как уточняет агентство, точных данных о наличии в стране офиса компании нет.

Венесуэльский лидер, тем не менее, призвал сторонников не прекращать пользоваться твиттером, подчеркнув, что «битва в социальных сетях очень важна».

По словам министра информации страны Эрнесто Вильегаса, всего Twitter заблокировал 180 аккаунтов.

С апреля нынешнего года в Венесуэле проходят массовые антиправительственные акции на фоне экономического кризиса в стране. Участники демонстраций требуют ухода Мадуро в отставку и проведения новых выборов. В результате этих столкновений погибли как минимум 60 человек.

В июне Мадуро анонсировал референдум по новому проекту Конституции Венесуэлы