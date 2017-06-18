Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала, что помощь пострадавшим в результате пожара в 27-этажном доме в Лондоне была «недостаточно хорошей», пишет The Guardian.

«Поддержка на месте семей, которые нуждались в помощи или базовой информации в первые часы после этой ужасающей катастрофы, была недостаточно хорошей», – заявила она.

Тем не менее, Мэй назвала «героической» работу экстренных служб.

Пожар в здании Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне начался утром 14 июня. В пожарной службе Лондона его назвали «беспрецедентным».

По данным The Guardian, застройщик высотки сэкономил на обшивке здания, что могло стать причиной произошедшего.

Сейчас полиция сообщает о 58 пропавших без вести, из которых как минимум 30 человек, предположительно, погибли. Источники Sky News говорили о 70 жертвах. Разбор завалов продлится как минимум до конца июня.