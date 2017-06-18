Трое сотрудников компании по производству фруктов в Калифорнии были арестованы по подозрению в краже авокадо на $300 тысяч, пишет Bloomberg.
Расследование в отношении троих мужчин начали в мае. Полиция получила информацию, что сотрудники Mission Produce в городе Окснард незаконно продают выращиваемые фирмой авокадо за наличные.
По словам местного шерифа, к подобным преступлениям власти относятся «очень серьезно», поскольку авокадо в Калифорнии – «большой бизнес».
Как ранее сообщало Bloomberg, в США за десять лет потребление авокадо выросло с 1,6 килограмма до 3 килограммов в год на одного человека. Крупнейший производитель этого фрукта – Мексика, в 2016 году экспорт авокадо из этой страны в США вырос почти на 20%.
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