Трое сотрудников компании по производству фруктов в Калифорнии были арестованы по подозрению в краже авокадо на $300 тысяч, пишет Bloomberg.

Расследование в отношении троих мужчин начали в мае. Полиция получила информацию, что сотрудники Mission Produce в городе Окснард незаконно продают выращиваемые фирмой авокадо за наличные.

По словам местного шерифа, к подобным преступлениям власти относятся «очень серьезно», поскольку авокадо в Калифорнии – «большой бизнес».

Как ранее сообщало Bloomberg, в США за десять лет потребление авокадо выросло с 1,6 килограмма до 3 килограммов в год ⁠на одного человека. Крупнейший производитель этого фрукта – Мексика, в 2016 году экспорт авокадо из этой страны в США вырос почти на 20%.