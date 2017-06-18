Все имущество признанного банкротом экс-главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Об этом сообщает RNS.

Как уточняет издание, финансовый управляющий Кехмана продал последний актив, включенный в конкурсную массу – это права требования к разорившемуся ЗАО «Джей эф си» на 86,1 млн рублей.

Ранее, напоминает RNS, с третьей попытки за 70 тысяч рублей удалось продать запонки Кехмана, за 115 тысяч рублей – икону Николая Чудотворца, а также портрет Кехмана, написанный оперной певицей Вероникой Джиоевой за 12 тысяч рублей.

Кроме того, за 11,6 тысячи рублей были проданы права к ЗАО «Группа Джей эф си» на 14 млн рублей.

За все имущество бизнесмена было выручено 264 тысячи рублей, изначальная стоимость составляла 750 тысяч рублей, добавляет RNS. Издание напоминает, что Кехман задолжал банкам 9 млрд рублей.

Кехмана признали банкротом в июле 2016 года, ЗАО «Группа Джей Эф Си» обанкротилась годом ранее.