В Киеве на Марше равенства, акции ЛГБТ-сообщества, задержали семь человек, передает «112 Украина».

По данным телеканала, задержанные – противники прошедшей акции. Как уточняет «Интерфакс», они пытались «прорвать кордон полиции». По данным агентства, задержаны шесть человек.

Утром 18 июня «112 Украина» сообщил о начавшихся на Марше равенства стычках между противниками марша и полицией. Как передавал телеканал, «полицейские на лошадях пытались не допустить противников Марша равенства к колонне».

По данным «112 Украина», во время попытки прорвать полицейское оцепление была взорвана петарда, никто не пострадал.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко сообщил, что двое полицейских после марша обратились за медицинской помощью. По словам Крищенко, «это небольшие царапины, без госпитализации».