Президент России Владимир Путин не согласен, что страна находится в режиме ручного управления. Об этом он сказал в программе «Итоги недели» на НТВ, комментируя прошедшую 15 июня Прямую линию.

«Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать, – цитирует Путина ТАСС. – Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают».

Как полагает президент, к нему обращаются «только те, кто пока не решил свои проблемы»:

«Ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается».

Также Путин в эфире НТВ заметил, что не узнал для себя на Прямой линии ничего «революционного». По его словам, он в «постоянном режиме» занимается вопросами, которые звучали от россиян.

Прямая линия с президентом РФ 15 июня прошла в 15-й раз, Путин отвечал на вопросы в течение четырех часов.