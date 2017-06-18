«Роснефть» открыла месторождение углеводородов на шельфе Восточной Арктики, сказано в сообщении компании.

Возможные запасы нефти пока не называются. Как отметили в «Роснефти», компания может «считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики».

«Роснефть» намерена в течение пяти лет вложить в освоение российского шельфа 480 млрд рублей. Компания планирует бурить не только в Арктике, но и в Черном море.

С 2012 года «Роснефть» инвестировала в арктический шельф 100 млрд рублей, до 2021 года вложения, по планам компании, увеличатся до 250 млрд рублей.