Полиция задержала молодого человека, взобравшегося на башню «Евразия» комплекса «Москва-сити». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

https://www.youtube.com/watch?v=3cR6ekfmUcY

Как уточняет радиостанция, на восхождение по фасаду «Евразии» у мужчины ушло меньше часа, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

К «Москва-сити» приехали сотрудники МЧС, которые спустили страховочные тросы и воду. Полиция ждала молодого человека на крыше «Евразии».

«Вести» уточняют, что руфера зовут Сергей Делвяшов. Ранее он записал видеообращение, в котором рассказал о планах взобраться на высотку.