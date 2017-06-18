Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником Госавтоинспекции.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущего главу ГИБДД, Виктора Нилова с поста уволили в марте из-за возраста.

Источники ТАСС говорили, что должность начальника Госавтоинспекции может занять Черников. На тот момент он возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю.

Заметка дополняется.