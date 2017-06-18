Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником Госавтоинспекции.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущего главу ГИБДД, Виктора Нилова с поста уволили в марте из-за возраста.

Источники ТАСС говорили, что должность начальника Госавтоинспекции может занять Черников. На тот момент он возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю.

Как пишет «Интерфакс», до хабаровского МВД Черников работал заместителем начальника МВД по Ставропольскому краю, ранее руководил Управлением ГИБДД Красноярского края.