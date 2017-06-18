Airbus представила обновленную версию крупнейшего пассажирского лайнера A380, передает Reuters. Самолет показали на авиасалоне в Ле-Бурже.

https://twitter.com/AirbusPRESS/status/876445938566524932

По утверждению компании, новый дизайн крыла A380 позволит снизить расход топлива на 4%.

Кроме того, в модернизированной версии лайнера оптимизировано пространство салона, благодаря чему можно добавить пассажирские кресла.

https://twitter.com/Krensieave/status/876452573322125312

Заметка дополняется.