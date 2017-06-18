Airbus представила обновленную версию крупнейшего пассажирского лайнера A380, передает Reuters. Самолет показали на авиасалоне в Ле-Бурже.
https://twitter.com/AirbusPRESS/status/876445938566524932
По утверждению компании, новый дизайн крыла A380 позволит снизить расход топлива на 4%.
Кроме того, в модернизированной версии лайнера оптимизировано пространство салона, благодаря чему можно добавить пассажирские кресла.
https://twitter.com/Krensieave/status/876452573322125312
Заметка дополняется.
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