Двадцать девятого июня 2017 года состоится юбилей самого известного смартфона в мире – iPhone. Десять лет назад, в 2007 году, первая модель смартфона от Apple появилась в продаже в США. О готовящемся релизе девайса глава Apple Стив Джобс объявил за полгода до этого, и очереди к дверям магазинов выстроились за несколько дней до начала продаж, первые смартфоны во многих магазинах разобрали в течение часа. За первые полгода Apple продала 1,4 млн новых устройств, сейчас у нее ежегодно покупают более 200 млн iPhone. Несмотря на все это, процесс создания легендарного телефона до сих пор окутан дымкой таинственности, – это часть образа Apple и то, за что ее любят.

Кажется, 10 лет – достаточно для того, чтобы завесу тайны можно было приоткрыть: этим летом выходит книга журналиста, редактора издания Motherboard Брайана Мерчанта под названием The One Device: The Secret History of the iPhone («Единственный девайс: секретная история iPhone»). В ней автор собрал свидетельства десятков людей, которые непосредственно участвовали в разработке смартфона, чтобы рассказать, что происходило в компании в те два с половиной года, которые предшествовали появлению iPhone: как рождались идеи и как придумывали продукт, который превратил Apple в самую дорогую компанию на земле. The Verge приводит несколько фрагментов из этой книги. Republic выбрал самое интересное.