В Бамако, столице Мали, группа вооруженных людей напала на люксовый курорт, в котором отдыхают западные туристы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство безопасности.

Уточняется, что во время нападения погибли двое человек. Личность первого погибшего не установлена, второй жертвой стал гражданин Франции.

«На месте уже выставлены силы безопасности. Туристический лагерь заблокирован и там проводится спасательная операция. Ситуация под контролем», – рассказал представитель министерства безопасности Баба Сиссе.

Очевидцы рассказали, что они слышали выстрелы, а также видели клубы дыма над курортом.