На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в комитете по международным делам Палаты представителей США, произвел дипломатическую сенсацию. Он допустил возможность урегулирования конфликта в Донбассе вне рамок Минских договоренностей 2014–2015 годов, если Россия и Украина самостоятельно договорятся между собой. «Вполне возможно, что правительства Украины и России смогут прийти к удовлетворяющему их решению через какие-то другие механизмы, не через Минск, но при этом цели Минских договоренностей будут достигнуты», – заявил госсекретарь США.

Тем самым он анонсировал серьезный сдвиг в американской политике и возможное расхождение США с позицией Германии и Франции, выступивших посредниками при достижении договоренностей в Минске. До сих пор Вашингтон в течение трех лет настаивал на полном выполнении сторонами Минских договоренностей, увязывая с этим отмену донбасского пакета антироссийских санкций. Именно такую линию Тиллерсон озвучивал в последних контактах с главами МИД России Сергеем Лавровым 10 мая и МИД Украины Павлом Климкиным в телефонном разговоре в апреле. Такую же позицию занимает и Европейский союз, что в мае лично повторили Владимиру Путину канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон. Теперь же из Вашингтона пришел иной сигнал, формально ставящий под сомнение приверженность Белого дома подходу и инструментарию, последовательно используемому в течение последних трех лет.