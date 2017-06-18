Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Атака стала ответом на нападение террористов ИГИЛ на парламент в Тегеране.

О нападении на парламент страны и на мавзолей аятоллы Хомейни сообщалось 7 июня. Иранские СМИ писали, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея.

В результате атаки погибли 12 человек, еще 39 – пострадавших.

Заметка дополняется.