Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Уточняется, что удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны, в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. По данным агентства, было убито большое число террористов, а также уничтожено их оборудование и оружие.

Атака стала ответом на нападение террористов ИГИЛ на парламент в Тегеране. В результате атаки погибли 12 человек, еще 39 – пострадавших.

О нападении на парламент страны и на мавзолей аятоллы Хомейни сообщалось 7 июня. Иранские СМИ писали, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея.

Глава Министерства национальной безопасности Махмуд Алави заявил, что им удалось предотвратить третью атаку.