Партия «Вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона лидирует по итогам второго тура парламентских выборов и заполучает абсолютное большинство мест в парламенте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзит-поллов.

Три экзит-полла показали, что партия Макрона и союзная с ней центристская партия «Демократическое движение» (MoDem) набрали от 355 до 425 мест в нижней палате французского парламента.

Консервативной партии «Республиканцы» экзит-поллы отдают 107–133 места, социалистам – 30–49.

Всего в Национальном собрании 577 мест.

Явка на выборах была рекордно низкой: 42%. В первом туре она была выше – 50,2%.

Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, за него проголосовали 66% избирателей.