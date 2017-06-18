Партия «Вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона лидирует по итогам второго тура парламентских выборов и заполучает абсолютное большинство мест в парламенте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзит-поллов.
Три экзит-полла показали, что партия Макрона и союзная с ней центристская партия «Демократическое движение» (MoDem) набрали от 355 до 425 мест в нижней палате французского парламента.
Консервативной партии «Республиканцы» экзит-поллы отдают 107–133 места, социалистам – 30–49.
Всего в Национальном собрании 577 мест.
Явка на выборах была рекордно низкой: 42%. В первом туре она была выше – 50,2%.
Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, за него проголосовали 66% избирателей.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru