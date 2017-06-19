Счетная палата попросила Генеральную прокуратуру проверить работу Министерства образования и науки. Об этом узнало РБК, получив в распоряжение заключение палаты.

Так ведомство обнаружило, что отчетность по бюджету Минобрнауки не соответствует правде. К примеру, в отчетности отсутствует информация об одном участке земли и 39 патентах. Также ведомство выдавало университетам деньги, которые не были одобрены правительством. Так, Псковскому государственному университету выдали 240 млн рублей, на которые он приобрел некий объект незавершенного строительства и землю у Кабардино-Балкарии.

Также в заключении говорится о конфликте интересов по пяти госконтрактам общей суммой на 49,2 млн рублей. Так, «Центр развития науки», победивший в тендерах, возглавляла бывший начальник правового департамента ведомства Марина Лукашевич. Также за невыполненные работы было выплачено 8 млн рублей Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии имени Менделеева. При этом Минобрнауки не доплатило студентам, а также фонду «История отечества».

Счетная палата также обвинила министерство в некорректном распределении 1,6 млрд рублей на создание условий для занятия физкультурой в селах. Помимо этого еще 800 млн рублей выделили неверно вузам и учреждениям среднего профессионального образования на софинансирование мероприятий по разработке «новых образовательных технологий».

Помимо Генпрокуратуры контрольное ведомство направило обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство финансов.

Эксперт регионального антикоррупционного центра Transparency International в Санкт-Петербурге Елена Вандышева отметила, что выявленные факты не могут быть «случайными недочетами». «Речь может идти, например, о мошенничестве и подлоге», – заявила Вандышева.

10 марта сообщалось, что прокуратура заподозрила бывшее руководство департамента науки и технологий Минобрнауки в хищении 127 млн рублей бюджетных средств в 2014–2016 годах.

В 2015 году Счетная палата также уже выявляла нарушения в работе Минобрнауки. Тогда ошибки были найдены при формировании и исполнении бюджета и государственных заданий, также отсутствовала уточненная бюджетная роспись и достоверность бюджетного учета.