Суд словенского города Кршко отправил под домашний арест экс-начальника управления капитального строительства Туапсинского НПЗ Анатолия Каверова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В России Каверов проходит в качестве ключевого фигуранта в рамках дела о хищениях у принадлежащего «Роснефти» предприятия более 137 млн рублей. СКР считает, что Каверов играет ключевую роль в хищении денег, которое было совершено во время реконструкции портового причала в 2013 году.

По версии следствия, Каверов вместе с сообщниками фальсифицировал документы о выполнении строительных работ по демонтажу временного причального сооружения. При этом работу оплатили, хотя она в действительности не была выполнена. Каверова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Каверова арестовали в Хорватии по ордеру Интерпола во время пересечения границы со Словений, где у него вид на жительство. В декабре 2016 года Минюст Хорватии решил не выдавать Каверова России. Вместо этого его выслали в Словению.

Защита запросила у Словении политическое убежище для Каверова, а также госзащиту. Сейчас прошения рассматриваются на уровне правительства страны.

В отношении всех бывших руководителей Туапсинского НПЗ в настоящее время ведутся расследования по схожей статье. В апреле 2016 года бывшего вице-президента «Роснефти» по капитальному строительству Андрея Вотинова и депутата Туапсинского горсовета Александра Фириченко обвинили в особо крупном мошенничестве. Их заподозрили в хищении у «Роснефти» 114 млн рублей.