Массовые обиды на Владимира Соловьева, обозвавшего нехорошими словами участников митинга на Тверской 12 июня, – это прежде всего странное отзеркаливание лоялистских практик; в России с некоторых пор так принято, чтобы на людей, что-то не то сказавших, общественность начинала демонстративно и шумно обижаться и чтобы зримым последствием такой обиды становилось или уголовное дело, как, например, у блогера Руслана Соколовского, или какие-то другие неприятности, как у «Дождя» с опросом о блокаде. Гибридная форма государственного давления, когда можно догадываться, что давление инициировано в каких-то кабинетах кремлевской администрации, но при этом в роли давителей выступают неравнодушные общественники, – путинскую эпоху невозможно представить себе без этих сюжетов; можно спорить, что в них первично – непосредственное давление на адресата или дисциплинирующий фактор, рассчитанный на остальных, но в любом случае публичные демонстративные обиды стали важнейшим свойством именно того времени, в котором мы живем сейчас, и в казусе Соловьева самое интересное – почти карнавальная смена ролей, когда неосторожное высказывание допускает уже лоялист, а носителями демонстративной обиды становятся критики власти.
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