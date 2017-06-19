Фургон наехал на толпу людей на улице Севен Систерс, около парка Финсбери, в Лондоне. Об этом сообщает радио LBC.

Уточняется, что полиция уже задержала одного человека. Место происшествия оцеплено.

https://twitter.com/Thomasvanhulle/status/876589634515554305

В результате происшествия есть жертвы, при этом их число не называется. Daily Mail пишет со ссылкой на пользователей твиттера, что фургон наехал на мусульман, которые возвращались после ночной молитвы из мечети. По данным газеты, пострадали как минимум 10 человек.

Движение по улице Севен Систерс на данный момент перекрыто.