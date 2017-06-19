Для окончания строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево правительство привлечет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Полосу начали строить еще в 2011 году, но в 2016 аэропорт столкнулся с дефицитом средств: на саму полосу не хватало еще 13 млрд рублей. Само строительство затормозилось в 2015, тогда готовность полосы оценивалась в 28%.

ГК по ОрВД выделит на строительство 7,7 млрд рублей (из них в 2017–3,2 млрд рублей, в 2018–3,5 млрд рублей, в 2019–1 млрд рублей). На эти деньги построят светосигнальное оборудование, патрульную дорогу, очистные сооружения, командно-диспетчерский пункт и прочие объекты.

Изначально на строительство ВПП-3 на 2010–2020 годы было выделено из федерального бюджета 35,5 млрд рублей. В феврале СМИ писали, что стоимость строительства подорожала на 60% – до 55 млрд рублей.

ВПП-3 в аэропорту Шереметьево – это один из ключевых объектов, строящийся под чемпионат мира по футболу 2018 года. Решение о строительстве полосы было принято в 2009 году.