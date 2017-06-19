Полиция задержала 48-летнего водителя фургона, которого подозревают в наезде на толпу. Об этом пишет у себя на сайте лондонская полиция.

Сообщается, что всего в результате инцидента один человек умер, еще 10 – пострадали.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, происшествие рассматривается как потенциальная террористическая атака, передает Reuters. На месте случившегося работают сотрудники антитеррористического подразделения.

Фургон наехал на толпу людей в ночь на 19 июня. Инцидент произошел на улице Севен Систерс, около парка Финсбери, в Лондоне.

Мусульманский совет Британии писал, что фургон намеренно наехал на людей, возвращавшихся из мечети после ночной молитвы.