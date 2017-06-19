Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина раскритиковал реализуемые в России меры снижения давления на бизнес. Об этом со ссылкой на доклад ЦСР пишут РБК и «Прайм».

Как отметили эксперты, проблема давления силовиков на предпринимателей в России существует, но дело, по их мнению, не в коррупции, «а в самой возможности переописания в терминах уголовного права предпринимательской деятельности».

В ЦСР называют «бесперспективным» ужесточение наказания силовиков за незаконные уголовные дела и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности:

«Само по себе ужесточение санкций не создает никаких стимулов для более активного выявления и расследования этих преступлений. Более того, сама конструкция нормы УК требует доказывания заведомой незаконности возбуждения дела, что сделать сложно».

Также, полагают в ЦСР, бесполезно снижать тяжесть наказания по статьям для предпринимателей: это «может слегка корректировать ситуацию, но саму проблему никак не решает». Экономическая амнистия, которую предлагают как рецепт снижения давления, «существенного влияния на общий климат» не окажет, считают эксперты.

Как добавляет «Прайм», в ЦСР предлагают «радикально сократить» сроки давности привлечения к ответственности по имущественным преступлениям, если подозреваемый не скрывался:

«Имеет смысл обсудить вопрос о сокращении таких сроков до двух-трех лет. Если за это время потерпевший не обнаружил ущерб и не обратился в правоохранительные органы, мы не можем считать этот ущерб настолько значительным для пострадавшего, чтобы задействовать машину уголовного правосудия».

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное преследование предпринимателей. По нему уголовное дело в отношении заведомо невиновного наказывается лишением свободы на семь лет вместо прежних пяти.

Если дело заведено «в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности» и привело к закрытию бизнеса или крупному ущербу, срок заключения составляет от пяти до десяти лет.