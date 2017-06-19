Независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с иском «Роснефти». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, члены совета директоров отправили Путину 15 июня письмо, где просят обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и ее дочерней «Башнефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб.

Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям.

Они считают, что иск «ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату», пишет «Коммерсантъ». Обращение в суд «демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий», цитирует письмо «Коммерсантъ».

«Независимые директора, наверное, действуют в интересах АФК “Система”, потому что, если бы они действовали в интересах “Башнефти”, наверное, никаких писем бы и не писали, – сказал газете пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев. – Публичная позиция независимых директоров чрезвычайно уязвима, потому что экономическое содержание иска в том, что АФК, делая вид, что она является собственником, просто высасывала “Башнефть” самым что ни на есть циничным и абсолютно беззастенчивым способом».

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» в мае, от АФК требуют возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году.

Изначально сумма иска составляла 106,6 млрд рублей, позднее ее увеличили до 170 млрд рублей. «Система» называет иск необоснованным и незаконным, а требования «Роснефти» – «чем-то из области ненаучной фантастики».