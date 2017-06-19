Оценка экономического положения России достигла максимума с 2008 года. Об этом говорится в соцопросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, 17% россиян оценивают ситуацию выше среднего, 23% – ниже, 57% – средне. Индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 пункта, что значительно выше среднего уровня по результатам аналогичных опросов прошлых лет.

Кроме того, соцопрос показал улучшение оценки политической обстановки, которая снижалась в марте-апреле. «Хорошо» или «очень хорошо» политическую ситуацию в стране оценивают 28% граждан, «плохо» или «очень плохо» – 17%, «средне» – 50%. Индекс оценок политической обстановки в мае достиг 61 пункта. При этом, как отмечает ВЦИОМ, до оценок максимума 2014 года (80 пунктов) еще далеко.

О том, что они в довольны развитием страны рассказали 17% опрошенных, 41% граждан заявили о частичном одобрении. Индекс оценок общего вектора развития страны после снижения до 49 пунктов в апреле, в мае вернулся на прежний уровень (62 пункта).

Уровень удовлетворенности жизнью также начал увеличиваться. Так, 47% россиян сообщили, что их устраивает уровень жизни, 24% заявили об обратном. Индекс удовлетворенности жизнью составил 50 пунктов.

При этом улучшения жизненной ситуации ожидают 30% граждан, 45% говорят, что через год будут жить также, а 11% дают негативный прогноз.