Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в Крым.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции продлеваются до 23 июня 2018 года.
Меры предусматривают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма, запрет на инвестиции в полуостров и экспорт туда товаров и технологий, в том числе для энергетического сектора.
ЕС установил санкции против России и Крыма после вхождения полуострова в состав РФ в 2015 году. Ограничения касаются физических и юридических лиц.
В марте Евросоюз продлил индивидуальные санкции против против 150 граждан России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также 37 организаций.
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