Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в Крым.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции продлеваются до 23 июня 2018 года.

Меры предусматривают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма, запрет на инвестиции в полуостров и экспорт туда товаров и технологий, в том числе для энергетического сектора.

ЕС установил санкции против России и Крыма после вхождения полуострова в состав РФ в 2015 году. Ограничения касаются физических и юридических лиц.

В марте Евросоюз продлил индивидуальные санкции против против 150 граждан России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также 37 организаций.