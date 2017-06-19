Главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий итоговой программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кандидатура секретаря Общественной палаты утверждена», – заявил секретарь ОП пятого состава Вячеслав Бочаров по итогам голосования.

Согласно процедуре, кандидатов на пост главы палаты выдвигает совет старейшин Общественной палаты. В состав совета входят девять общественников.

До Фадеева Общественную палату возглавлял Александр Бречалов, в апреле его назначили врио главы Удмурти.

Фадеев был членом Общественной палаты с 2006 по 2012 годы. В марте он снова вошел в состав ОП.

Журналист входит в Высший совет «Единой России», в 2016 году участвовал в праймериз, выдвинув свою кандидатуру в Коми, но проиграл. С 1998 года Фадеев возглавляет журнал «Эксперт», с сентября 2016 – ведет программу «Воскресное время» на «Первом канале».