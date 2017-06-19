Биржевой курс евро утром 19 июня превысил 65 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Как отмечает «Интерфакс», эту отметку стоимость европейской валюты превысила впервые с 1 февраля. К 11:07 мск евро стоило 65,01 рубля, доллар к тому же времени торговался за 58,08 рубля, обновив максимум с 18 мая.

Курсы мировых валют растут на фоне снижения цен на нефть. К 11:10 мск баррель Brent стоил $47,20, потеряв 0,36% к предыдущему закрытию, баррель WTI – $44,77 (минус 0,44%).

Нефтяные котировки падают после сообщений о росте числа буровых установок в США, передает Reuters. Это способствует сохранению мирового уровня поставок углеводородов, несмотря на решение ОПЕК снизить добычу, уточняет агентство.

«Интерфакс» уточняет, что число действующих буровых в США, по данным нефтесервисной Bake Hughes, в конце минувшей недели увеличилось на шесть штук, до рекордных с апреля 2015 года 747 установок.