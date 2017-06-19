Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Ерхов занимал пост главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ. В 2010–2015 годах он был российским генконсулом в Стамбуле.
Ерхов возглавил посольство России в Турции вместо Андрея Карлова, которого убили 19 декабря в Анкаре во время открытия выставки «Россия глазами турок». Нападавшим оказался бывший сотрудник турецкой полиции 22-летний Мавлют Мерт Алтынташ. Его застрели на месте происшествия.
В деле об убийстве Карлова фигурируют семь человек. Российский МИД назвал нападение терактом.
После гибели Карлова сообщалось, что на должность посла России в Турции рассматривается кандидатура полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
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