Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Ерхов занимал пост главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ. В 2010–2015 годах он был российским генконсулом в Стамбуле.

Ерхов возглавил посольство России в Турции вместо Андрея Карлова, которого убили 19 декабря в Анкаре во время открытия выставки «Россия глазами турок». Нападавшим оказался бывший сотрудник турецкой полиции 22-летний Мавлют Мерт Алтынташ. Его застрели на месте происшествия.

В деле об убийстве Карлова фигурируют семь человек. Российский МИД назвал нападение терактом.

После гибели Карлова сообщалось, что на должность посла России в Турции рассматривается кандидатура полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.