Минфин России 20 июня разместит евробонды. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источник.

Ведомство выпустит 10-летние евробонды с ориентиром доходности в 4–4,5% (по данным «Прайма» – 4,25–4,5%) и 30-летние под 5–5,5% (5,25–5,5% соответственно). Для выпуска бумаг используют инфраструктуру НРД и Euroclear.

Организатором размещения стал «ВТБ Капитал».

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что размещение евробондов на $3 млрд пройдет «скоро». По его словам, прежде всего ведомство рассчитывает на интерес американских инвесторов вопреки одобренным сенатом США запретом на покупку российских долговых бумаг.

«Посмотрим. Надеемся, что и в этот раз при осуществлении заимствований эти инвесторы проявят интерес к нашим бумагам», – уточнил чиновник.

В мае 2016 года Россия разметила десятилетние еврооблигации двумя траншами на $1,75 млрд под 4,75%. Организатором размещения в 2016 году также был ВТБ.

Минфин в феврале отправил заявки 25 иностранным банкам, многие из которых отказались.

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Reuters писало, что размещение евробондов в прошлом году готовилось в обстановке секретности. По данным агентства, о готовящемся выпуске облигаций знали только три человека.