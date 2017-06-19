Великобритания и Евросоюз начали переговоры по Brexit. Об этом сообщает Reuters.
https://twitter.com/JenniferMerode/status/876726140962037760
В переговорах участвуют министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
Как ранее сообщал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, переговоры должны подготовить почву для «глубокого и специального партнерства», которого Лондон хочет достичь с ЕС.
В результате переговоров Великобритания и ЕС должны согласовать условия Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что королевство может выйти из состава Европейского союза без заключения соглашения, если страну не устроят условия ЕС.
О том, что Великобритания может покинуть союз без соглашения, если ЕС не снизит свои требования ниже €100 млрд, Дэвис говорил в мае. Financial Times писала, что именно такую сумму решили потребовать от Великобритании переговорщики от Франции и Германии.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что Великобритании придется заплатить около £50 млрд (около €58,2 млрд), премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель говорил о €40–60 млрд.
Референдум о членстве Великобритании в союзе прошел летом 2016 года, на нем более половины жителей страны высказались за выход из ЕС. После этого премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В конце марта Мэй заявила о запуске Brexit.
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