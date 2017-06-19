Судебное разбирательство между «Роснефтью» и АФК «Система» не повлияет на инвестиционный климат России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков напомнил, что президент Владимир Путин не может вмешиваться в спор между компаниями, так как тот лежит в судебной плоскости.

«Он осуществляется абсолютно в судебной плоскости и говорить о каком-то влиянии на инвестклимат было бы неверно», – сказал пресс-секретарь (цитата по «Прайм»).

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Как сообщал «Коммерсантъ», члены совета директоров АФК «Система» написали президенту письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с иском «Роснефти». По их мнению, разбирательство негативно повлияет на российский инвестклимат. Обращение в суд «демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий», сказано в письме.

«Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск к «Системе» в мае, от АФК требовали возместить убытки, нанесенные «Башнефти» до ее реорганизации в 2014 году. Сумма требования изначально составляла 106,6 млрд рублей, а позднее ее увеличили до 170 млрд рублей.