Россия прекращает взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в Republic.

Любые самолеты и беспилотники коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождать российские ПВО, заявили в Минобороны России.

Такое решение в ведомстве приняли в ответ на уничтожение американским истребителем самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня. В результате удара сирийский самолет разбился; пилот катапультировался над районом, подконтрольным «Исламскому государству», его судьба неизвестна.

Как отметили в Минобороны РФ, во время удара США в небе над Сирией выполняли задачи и российские самолеты.

«Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», – подчеркивается в сообщении ведомства.

В международной коалиции ранее заявляли, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. Сирийские власти утверждали, что самолет участвовал операции против ИГИЛ. В штабе коалиции подчеркивали, что сразу после инцидента связались с российскими военными и объяснили ситуацию.

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В начале мая Минобороны РФ сообщало, что Россия и США полностью восстановят действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Действие соглашения приостановили в начале апреля после ракетного удара США по военной базе в Хомсе.

С 6 мая в Сирии действуют четыре зоны деэскалации, созданные в рамках меморандума, который подписали Россия, Иран и Турция. Документ предусматривает, что Россия и международная коалиция под руководством США перестают использовать в этих зонах авиацию.