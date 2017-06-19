В российских магазинах начался дефицит видеокарт из-за массовой скупки устройств для майнинга криптовалют. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Покупатели приобретают около 200–300 видеокарт за один раз. Из-за этого устройства подорожали почти вдвое: весной они стоили около 16–18 тысяч рублей, а сейчас более 30 тысяч рублей.

С выпуском криптовалют лучше всего справляется именно видеокарта, для других процессоров это нештатное вычисление, поясняет издание. По оценкам собеседника «Ведомостей», в России сейчас «десятки тысяч майнеров». Объясняется это тем, что процесс стал более простым и доступным.

Для создания криптовалют требуются большие мощности, поэтому доходы от их выпуска сейчас «с трудом покрывают расходы обычных пользователей ПК на оборудование и электроэнергию». Эту проблему майнеры решают, объединяясь в так называемые пулы и арендуя видеокарты там, где есть дешевое электричество.

@widget type=post-embed id=74244

Курсы биткоина и его конкурента Ethereum показали резкий рост с начала 2017 года. В начале января биткоин превысил отметку в $1000, с тех пор он неоднократно обновлял исторические максимумы. 11 июня он превысил отметку в $3000. Ethereum с начала года вырос более чем на 2800%. 19 июня в 15:37 мск биткоин стоил $2607, а Ethereum $352.