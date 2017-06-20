Десять лет назад Apple выпустила в продажу первый iPhone – гаджет, изменивший представление о телефоне. Сейчас годовой объем продаж смартфонов – около 1,5 млрд единиц, общая прибыль индустрии – более $50 млрд. Но когда iPhone только появился, некоторые предсказывали ему провал:

«За $500? Это будет самый дорогой телефон в мире, – заявил генеральный директор Microsoft Стив Балмер. – И он не понравится предпринимателям, потому что у него нет клавиатуры. Как же с него тогда отправлять почту?».

Скептическое отношение к инновациям – не редкость даже для лидеров рынка. Достаточно вспомнить историю создателя Android Энди Рубина. В 2005 году он предлагал сотрудничество Samsung, но там, по его словам, его просто высмеяли. Вскоре после этого Android купила Google за $50 млн. А когда новости дошли до Samsung, как вспоминает Рубин, ему позвонил взволнованный представитель компании и заявил, что нужно «срочно обсудить очень интересное предложение».