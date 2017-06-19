Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен лично потребовать у владельца Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере, чтобы внести его в соответствующий реестр.

«В течение недели я планирую обратиться к нему [Дурову] лично», – сказал Жаров «Интерфаксу», уточнив, что ведомство «ждет-ждет» от мессенджера ответа, но пока не получило его.

В мае Жаров сообщал, что направил в Telegram запрос о данных для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Как говорили ранее в Роскомнадзоре, если мессенджер не предоставит информацию, ему грозит блокировка.

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В России с 1 января 2017 года организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода, а также предоставлять по требованию властей не только саму переписку, но и возможность расшифровки.

Администрация Telegram заявляла, что российские власти не получат от мессенджера «ни бита» информации. Как пояснили представители компании, ключи к расшифровке переписки разделены на несколько частей и хранятся в дата-центрах, которые расположены в разных юрисдикциях.