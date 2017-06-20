В России принято гордиться квадратными метрами как надоями. Кажется, чем больше мы их построим, тем лучше, просторнее будем жить. Но мы только вводим себя в опасную иллюзию, и нынешний курс верно, и не то чтобы очень медленно, приведет нас к нищете.

Министр строительства Михаил Мень утверждает, что в стране ежегодно вводится в эксплуатацию 80 млн кв. м жилья. Устремления правительства заключаются в том, чтобы к 2020-му году вводить по сто миллионов метров в год, а в идеале – по квадратному метру на каждого жителя страны. Поможет в этом, по словам министра, программа реновации, а заодно застройка промзон, где уже есть вся инженерия.

Связь между недвижимостью и состоянием экономики действительно существует, но она гораздо сложнее, чем линейная зависимость между количеством квадратных метров и процветанием. Принципиально не количество, а качество построенного в самых разных аспектах. Если же просто возвести побольше этажей, то экономический эффект будет в лучшем случае нейтральным, а скорее всего – негативным.