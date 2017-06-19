Спрос на российские евробонды в долларах превысил $3 млрд, сообщают Reuters, «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Минфин выпустит 10-летние евробонды с ориентиром доходности в 4–4,5% и 30-летние под 5–5,5%.

Как говорил министр финансов Антон Силуанов, ведомство при размещении облигаций рассчитывает на интерес американских инвесторов вопреки одобренному сенатом США запрету на покупку российских долговых бумаг.

Годом ранее, в мае 2016 года, Россия уже разместила евробонды на $3 млрд, зимой того же года Минфин отправлял заявки зарубежным банкам, но многие из них отказались.